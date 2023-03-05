الإسكان تؤجل الحجز الإلكتروني لوحدات جنة ودار وسكن مصر والمتميز وقطامية جاردنز

صرح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بأنه تم تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بمشروعات (جنة – دار مصر – سكن مصر – الإسكان المتميز – قطامية جاردنز)

وأوضح أن التأجيل نظراً لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لبنك التعمير والإسكان، والذى يتم الحجز من خلاله.

وأشار الدكتور وليد عباس، إلى أنه كان من المقرر بدء الحجز من غد الأحد 5 مارس، وحتى يوم 16 مارس، وقد تم تأجيل الحجز ليبدأ من يوم 26 مارس الجاري

المواعيد الجديدة

وتكون المواعيد الجديدة للحجز كالتالى: يوم الأحد 26 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع جنة، ويوم الثلاثاء 28 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع دار مصر

يوم الخميس 30 مارس من الساعة 10 صباحا لحجز وحدات مشروع سكن مصر، ويوم الإثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، ويوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10صباحا لحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز.