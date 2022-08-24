«الإسكان»: بروتوكول تعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بتوسعات مدينة 15 مايو

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنه تم اعتماد محضر بروتوكول التعاون بين الجهاز ومسئولي الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس” للبدء الفوري في أعمال شبكات الغاز الطبيعي بمناطق التوسعات (90 – 50 – 120 – 290) فدانا “إسكان اجتماعي ” بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير جميع الخدمات لقاطني مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التعاقد قريبا.

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز، أنه تم البدء في أعمال تنفيذ رصف الطرق بالمجاورة 12 امتداد، ضمن خطة تطوير المجاورات من 7 : 12 بتكلفة 60 مليون جنيه، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبالدقة والكفاءة اللازمة .

وقال المهندس محمد خلف الله، إن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين القاطنين بالمجاورات 7و8و9و10 بسرعة توصيل الغاز الطبيعي قبل البدء في أعمال طبقة الأسفلت تجنباً لعدم تعطيل الأعمال.