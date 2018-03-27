الإسكان: بدء تنفيذ أولى مراحل مشروع الشريط السياحى بأسوان الجديدة​

بدور إبراهيم

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى تنفيذ الفيلات، بالمرحلة الأولى بمشروع الشريط السياحى بأسوان الجديدة، والتى تقع على واجهة المدينة وتطل على نهر النيل، بمساحة حوالي 181 فداناً (المساحة الإجمالية للمشروع 1050 فداناً)، وتضم منطقتين للفيلات بهما (66 فيلا على 14 فداناً، و81 فيلا على 19 فداناً)، وممشى سياحى مطل على النيل بطول 1000 م، به محال وكافيهات، وفندق سياحى 5 أفدنة، ومنطقة تجارية ترفيهية 8.5 فدان، وحديقة نيلية بمساحة 24 فداناً.



وأضاف المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة: تم أيضاً الانتهاء من تنفيذ أعمال فرمة الطريق الدائرى للمشروع، و50% من فرمة الطرق الداخلية للمشروع، ويجرى إعداد تصميمات شبكات المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات)، وذلك بالتزامن مع مرحلة تشكيل جسم الطريق، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه نهاية يونيو 2019.



وأوضح أن مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة، يقع على الضفة الغربية للنيل بواجهة طولها 1 كم، مضيفاً أنه تمت مراعاة طبوغرافية الموقع، بحيث تم توجيه جميع الفيلات، وكذلك اللاند سكيب العام للمشروع، ليكون له إطلالة مباشرة على النيل، بالإضافة لاشتماله على طريق يقع مباشرة على شاطئ النيل.