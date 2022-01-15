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الإسكان: بدء تسليم 2328 وحدة سكنية في مدينة أكتوبر الجديدة غدا

بمنطقة الـ٨٠٠ فدان وحتى 20 فبراير المقبل
أحمد صبحي 10:19 ص, السبت, 15 يناير 22 10:19 ص, السبت, 15 يناير 22

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، سيبدأ غدا الأحد الموافق 16/1/2022، وحتى يوم الأحد 20/2/2022، في تسليم ٢٣٢٨ وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي بقطاعات (ب – ج – د) بمنطقة الـ٨٠٠ فدان بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 288 : 300 بقطاع ب، يوم الأحد 16/1/2022، ووحدات العمارات من 301 : 310 بقطاع د، يوم الأحد 23/1/2022، ووحدات العمارات من  463 : 478 بقطاع د ( نموذج 75م2)، يوم الأحد 30/1/2022.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات من 311 : 331 بقطاع ب، يوم الأحد 6/2/2022، ووحدات العمارات من 322 : 345 بقطاع ب، يوم الأحد 13/2/2022.

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مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارات  من 417 : 422 بقطاع د، ووحدات العمارات أرقام ( 392 – 391 -390 -387 – 386 – 385 – 397 – 396  – 395)  بقطاع ج، يوم الأحد 20/2/2022.

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بقلم أحمد صبحي

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