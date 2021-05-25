عقـــارات

«الإسكان»: بدء تسليم وحدات «دار مصر» بحدائق أكتوبر الأحد المقبل ​

حتى نهاية مايو
أحمد صبحي 11:20 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21 11:20 ص, الثلاثاء, 25 مايو 21

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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 30/5/2021، وحتى يوم الخميس 1/7/2021، في تسليم دفعة جديدة، 384 وحدة سكنية، من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة حدائق أكتوبر لحاجزيها.

وأضاف أنه تم تخصيص أيام محددة لتسليم الوحدات لمنع التزاحم عند إنهاء إجراءات التسليم، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا، بجانب تخصيص مواعيد أخرى لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة التسليم.

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وأوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي، 220 ، 219، يوم الأحد 30/5/2021، ووحدات العمارتين رقمي 221، 241، يوم الإثنين 31/5/2021.

كذلك وحدات العمارة رقم 242، يوم الثلاثاء 1/6/2021، وتخصيص يوم الأحد 27/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الأول.

وأوضح أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 245، يوم الأحد 6/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 246، 247، يوم الإثنين 7/6/2021، ووحدات العمارة رقم 248، يوم الثلاثاء 8/6/2021، وتخصيص يوم الإثنين 28/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثاني.

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وأشار مصطفى إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 250، 251، يوم الأحد 13/6/2021، ووحدات العمارتين رقمي 252، 253، يوم الإثنين 14/6/2021، ووحدات العمارة رقم 254، يوم الثلاثاء 15/6/2021.

وأضاف تم تخصيص يوم الثلاثاء 29/6/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الثالث، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 258، 259، يوم الأحد 20/6/2021، وتخصيص يوم الخميس 1/7/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى الأسبوع الرابع.

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بقلم أحمد صبحي

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