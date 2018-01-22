الإسكان: بدء تسليم أراضى الإسكان المتميز بالسادات.. 6 فبراير



المال – خاص



قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة السادات، سيبدأ يوم الثلاثاء 6/2/2018، في تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمناطق السكنية (س23 – س35 – س36) المخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 6/11/2017، وذلك حتى يوم الخميس 22/3/2018.



وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم تسليم قطع أراضي المنطقة السكنية س23، من 289 : 314، يوم الثلاثاء 6/2/2018، والقطع من 315 : 342، يوم الأربعاء 7/2/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 8/2/2018، لمن تخلف عن الاستلام، في المواعيد المحددة، وسيتم تسليم قطع أراضي المنطقة السكنية س36، من 86 : 126، يوم الأحد 11/2/2018، والقطع من 127 : 167، يوم الإثنين 12/2/2018، والقطع من 168 : 208، يوم الثلاثاء 13/12/2018، والقطع من 209 : 249، يوم الأربعاء 14/2/2018، والقطع من 250 : 290، يوم الخميس 15/2/2018، والقطع من 291 : 331، يوم الأحد 18/2/2018، والقطع من 332 : 372، يوم الإثنين 19/2/2018، والقطع من 373 : 413، يوم الثلاثاء 20/2/2018، والقطع من 414 : 454، يوم الأربعاء 21/2/2018، والقطع من 455 : 495، يوم الخميس 22/2/2018، والقطع من 496 : 536، يوم الأحد 25/2/2018، والقطع من 537 : 577، يوم الإثنين 26/2/2018، والقطع من 578 : 618، يوم الثلاثاء 27/2/2018، والقطع من 619 : 659، يوم الأربعاء 28/2/2018، والقطع من 660 : 700، يوم الخميس 1/3/2018، والقطع من 701 : 720، يوم الأحد 4/3/2018، وتم تخصيص أيام الإثنين 5/3/2018، والثلاثاء 6/3/2018، والأربعاء 7/3/2018، والخميس 8/3/2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.



وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات: سيتم تسليم قطع أراضي المنطقة السكنية س35، من 1 : 40، يوم الأحد 11/3/2018، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 12/3/2018، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 13/3/2018، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 14/3/2018، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 15/3/2018، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 18/3/2018، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 19/3/2018، والقطع من 281 : 292، يوم الثلاثاء 20/3/2018، وتم تخصيص يومي الأربعاء 21/3/2018، والخميس 22/3/2018، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المحددة.

