الإسكان: بدء تخصيص المرحلة الخامسة للمحولوين من بيت الوطن للمصريين بالخارج

بدور إبراهيمصرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بأنه سيتم يوم الأحد المقبل 14/1/2018، البدء في إجراءات التخصيص بالمرحلة الخامسة التكميلية، بمشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وذلك وفقاً لشروط المرحلة المعتمدة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 97 بتاريخ 22/11/2017، ووفقاً ل



بدور إبراهيم

صرح المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، بأنه سيتم يوم الأحد المقبل 14/1/2018، البدء في إجراءات التخصيص بالمرحلة الخامسة التكميلية، بمشروع “بيت الوطن” للمصريين العاملين بالخارج، وذلك وفقاً لشروط المرحلة المعتمدة من مجلس الوزراء بجلسته رقم 97 بتاريخ 22/11/2017، ووفقاً لأولوية التحويل طبقاً للكشف الوارد من البنك المركزي، مشيراً إلى أنه سيتم تسجيل التحويلات الواردة خلال الفترة من 2/5/2017 وحتى 13/9/2017، والبالغ عددها 3187 تحويلاً.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أنه تم تقسيم تسجيل التحويلات بالمرحلة الخامسة التكميلية إلى 3 أقسام، أولها: تسجيل (تحويل / تحويلات) قطعة الأرض أو الوحدة السكنية الأولى (في حال وجود أكثر من حجز للفرد)، للحاجزين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من الحجز بجميع مراحل المشروع، لإتاحة الفرصة لمن لم يسبق له الاستفادة سابقاً من مشروع بيت الوطن.

وأشار إلى أن القسم الثاني يتضمن تسجيل (تحويل / تحويلات) لحجز واحد آخر فقط، سواء لقطعة أرض أو وحدة سكنية للحاجزين، نظراً لتساوي فرص جميع الحاجزين خلال تسجيلات القسم الأول، أما القسم الثالث فسيتم به تسجيل باقي الحجوزات لجميع الحاجزين، في حالة توافر أراضي أو وحدات بعد الانتهاء من التسجيل بالقسمين الأول والثاني.

وقال المهندس خالد عباس: بلغ عدد قطع الأراضي المتبقية للمرحلة الخامسة التكميلية، 2902 قطعة أرض بـ9 مدن جديدة، وهى: مدينة القاهرة الجديدة، بها 292 قطعة، ومدينة 6 أكتوبر، بها 709 قطع، ومدينة دمياط الجديدة، بها 255 قطعة، ومدينة بدر، بها 140 قطعة، ومدينة السادات، بها 647 قطعة، ومدينة العبور، بها 581 قطعة، ومدينة قنا الجديدة، بها 46 قطعة، ومدينة أسيوط الجديدة، بها 196 قطعة، ومدينة أسوان الجديدة، بها 36 قطعة.

وأضاف: يبلغ عدد الوحدات المتبقية للمرحلة الخامسة التكميلية، 94 وحدة بالرحاب، و793 وحدة بمدينتي، بجانب 3307 وحدات بـ”دار مصر” بـ8 مدن جديدة، موزعة كالتالى: 541 وحدة بمدينة السادات، و924 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و177 وحدة بمدينة العاشر من رمضان، و160 وحدة بمدينة العبور، و455 وحدة بمدينة بدر، و530 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، و22 وحدة بمدينة دمياط الجديدة، و498 وحدة بمدينة 15 مايو.

