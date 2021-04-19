«الإسكان» : بدء التشطيبات لـ21953 وحدة بحي جاردن سيتي في العاصمة الإدارية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ21953 وحدة سكنية و513 وحدة تجارية في الحى السكني الخامس “جاردن سيتي الجديدة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مشيرًا إلى أن نسبة تنفيذ الهيكل الخرساني لجميع العمارات والفيلات بلغت ٩٢%؜ كمرحلة أولى، وجارٍ تنفيذ أعمال المرحلة الثانية للحي، وتشمل التشطيبات بنسبة إنجاز 18%؜.



في سياق متصل قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، بزيارة تفقّدية لمتابعة سير العمل في الحي السكني الخامس “جاردن سيتي الجديدة” بالعاصمة الإدارية الجديدة.



واستهلّ المهندس شريف الشربينى، ومرافقوه الجولة، بعقد اجتماعهم الأسبوعي بمقر الاجتماعات بموقع العمل بالحي، حيث اطلعوا على الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها.

علاوة على مدى ملاءمة نسب الإنجاز الفعلية ومطابقتها مع النسب المستهدفة، وتوضيح أي معوقات للعمل على حلها بشكل دوري حتى لا تؤدي إلى تعطيل مسيرة العمل، ثم قاموا بالمرور على مواقع العمل والوقوف على مدى جودة التشطيبات.

وأضاف المهندس شريف الشربينى أن الحي السكني الخامس “جاردن سيتي الجديدة” تم تقسيم العمل به على 9 شركات من كبرى الشركات العاملة في مصر بقطاع المقاولات لسرعة تنفيذ الأعمال.

موضحًا أن الحي يضم 385 عمارة بإجمالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، وكذا منطقة كاملة للفيلات تشتمل على عدد 241 مبنى، بإجمالي 459 فيلا، بجانب توفير جميع الخدمات التعليمية والدينية والإدارية والطبية والترفيهية؛ وذلك لخدمة قاطني الحي.

وقال المهندس شريف الشربيني إن الحي السكني الخامس يتميز بكونه مزيجًا من الطراز المعماري القديم للقاهرة الخديوية مع الطراز الفرنسي الكلاسيكي ذي الجمال الإبداعي الذي يُظهر مدى إبداع المصريين في إخراج الفن المعماري بكفاءة عالية جدًّا.

جدير بالذكر أن الحي السكني الخامس تم تخطيطه على مساحة 885 فدانًا، ويقع في المنطقة الجنوبية لتجمع الشيخ محمد بن زايد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإطلالة جميلة على تجمع الحدائق المركزية بالعاصمة، ورؤية واضحة على محور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، ومباشرة مع الطريق التسعين الجنوبي، ومن جهة الشرق نادي تيباروز الترفيهي.