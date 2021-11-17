الإسكان : بدء الاستعلام الميداني على طلبات الحاجزين بإعلان «سكن لكل المصريين 2»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم البدء فى الاستعلام الميداني على الطلبات المُسـجلة بإعلان سكن لكل المصريين (2)، للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة – و3 غرف وصالة) للمواطنين مُنخفضي الدخل، الحاجزين بالمشروعات التى يقل عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة، وذلك مع الاستمرار في عملية فحص وفرز مُستندات المواطنين مُنخفضي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، والتى يزيد عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة.

وأضاف، كذلك فحص مُستندات المواطنين متوسطي الدخل الحاجزين ضمن مشروعات إعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والمُعلن عن فتح باب الحجز بها يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 : يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، وتم مد فترة التسـجيل على الموقع الإلكتروني للعملاء مُسددي مقدمات جدية الحجز بالبريد حتى 4 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروعات التى تم البدء في الاستعلام الميداني عن الحاجزين بها، بلغ عددها 49 مشروعاً، تضم أكثر من 22 ألف وحدة سكنية، وتقدم للحجز بها 4650 مواطناً، حيث تم بالفعل إرسال جميع ملفات المتقدمين بها إلى شركات الاستعلام، وسيتم الانتهاء من الاستعلام الميداني عن جميع الطلبات خلال أسبوعين، على أن يتم إرسال الطلبات المقبولة إلى جهات التمويل استعداداً للدراسة الائتمانية، وتخصيص الوحدات، وإنهاء إجراءات التعاقد والتسليم.

وأضافت، هذه المشروعات بالمدن التالية:

(مركز السماكين، ومركز التل الكبيـر، ومركز القنطرة شرق) بمحافظة الإسماعيلية.

(مدينة العريش، ومركز بئر العبد)، بمحافظة شمال سيناء.

(مركز الفتح، ومركز منقباد، ومركز أبنوب، ومركز البدارى، ومركز أبوتيج، ومركز ديروط، ومركز ساحل سليم، ومركز منفلوط)، بمحافظة أسيوط.

(مركز القارة “بلاد المال”، ومركز الوقف، ومركز قوص “العقب”، ومركز قوص “العليقات”، ومركز قوص “خزام”، ومركز نقادة “الشيخ حسين”)، بمحافظة قنا.

(مركز الكوثر، ومركز أخميم الجديدة، ومركز المراغة، ومركز جهينة)، بمحافظة سوهاج.

(مركز المطاهرة، ومركز سمالوط)، بمحافظة المنيا.

(مركز إدفو، ومركز كوم امبو)، بمحافظة أسوان.

(مركز سيوة، ومركز الحمام)، بمحافظة مطروح.

(مركز شدموه، ومركز هوارة، ومركز دمشقين)، بمحافظة الفيوم.

(مركز أرمنت “الريانية”، ومركز إسنا، ومركز إسنا الدير، ومركز الطود، ومركز القرنة “الضبعية”، ومركز المدامود)، بمحافظة الأقصر.

(مركز السادات “الاخماس”، ومركز السادات “بديل الدير”)، بمحافظة المنوفية.

(مركز وادى النطرون)، بمحافظة البحيرة.

(مركز القرين، ومركز أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية.

(مركز الواسطى، ومركز اهناسيا، ومركز بنى سليمان، ومركز العلالمة)، بمحافظة بنـى سويف.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن هناك 35 مشروعاً من مشروعات إعلان الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، زاد عدد المتقدمين عليها عن الوحدات المتاحة، حيث بلغ عدد المواطنين المتقدمين على تلك المشروعات ما يقرب من 37 ألف مواطن مُقابل نحو 19 ألف وحدة سكنية، موزعة بالمراكز التالية:

فى محافظة محافظة كفر الشيخ: مركز الحامول، ومركز سيدى سالم، ومركز قلين.

وفى محافظة الوادى الجديد: مركز الفرافرة.

وفى محافظة سوهاج: مركز المراغة، ومركز المنشأة، ومركز طما، ومركز طهطا.

وفى محافظة المنيا: مدينة المنيا الجديدة، ومركز بنـي مزار، ومركز مطاى.

وفى محافظة الشرقية: مركز أبو كبير، ومركز فاقوس، ومركز مشتول السوق.

وفى محافظة أسيوط: مدينة أسيوط الجديدة، وناصر غرب أسيوط.

وفى محافظة الإسكندرية: مدينة برج العرب الجديدة.

وفى محافظة بنى سويف: مدينة بنى سويف الجديدة، ومركز بنـى سويف، ومركز الفشن.

وفى محافظة قنا: مدينة قنا الجديدة، مركز حاجر الجبل، وغرب قنا، ومركز القارة (أبو تشت)، ومركز القارة (أبو شوشة).

وفى محافظة الأقصر: مدينة طيبة الجديدة.

وفى محافظة الإسماعيلية: مركز فايد، ومركز البياضة، ومركز القصاصين.

وفى محافظة الغربية: مركز كفر الزيات.

وفى محافظة المنوفية: مركز السادات (الخطاطبة).

وفى محافظة البحيرة: مركز بدر.

مؤكدة أنه جارٍ فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المُسجلة على النظام والتي يتم وفقاً لها تحديد مدي انطباق الشروط من عدمه، ومن ثم تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وقالت مى عبدالحميد: فيما يتعلق بإعلان الوحدات السكنية تحت الإنشاء (3 غرف وصالة) والتى سيتم تسليمها خلال 36 شهراً، والخاص بمتوسطي الدخل فقط، والمطروحة بالمُدن التالية:

“بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة “البداري”، بورفؤاد” فسيتم فرز جميع طلبات المتقدمين على تلك المشروعات لمراجعة البيانات والمستندات المسـجلة على النظام، والتـي سيتم وفقاً لها تحديد أولويات العملاء على تلك المشروعات.

وأضافت في حالة زيادة عدد المتقدمين عليها عن عدد الوحدات المتاحة بها، وفيما يخص المواطنين المُنطبق عليهم الشروط فسيتم تمكينهم من سداد الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم – طبقاً للمنصوص عليه بكراسة الشروط – بدءًا من 1 يناير 2022 وذلك بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات).

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه سيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين الحاجزين الذين سيتم فرز طلباتهم – ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسـجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق – تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط.

وأشارت إلى فتح الباب لتقديم طلبات التظلم للمواطنين غيـر المُنطبق عليهم الشروط كفرصة ثانية لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غيـر مُنطبق إلى مُنطبق.

مؤكدة عدم قبول تظلمات المواطنين الذين يتبين عدم انطباق الشروط عليهم وقت التقديم والخاصة بعدم انطباق شرط الدخل (المُتجاوز للحد الأقصى والأقل من الحد الأدنى) وكذلك عدم انطباق شرط السن المُعلن عنه سابقاً بكراسات الشروط، هذا مع إمكانية قبول التظلمات دون ذلك بشرط استيفاء المُستندات أو البيانات غيـر المُكتملة خلال تلك الفتـرة أو التوقيع على الإقرار واستمارة الحجز في حالة عدم استيفاء التوقيعات.

وفى شأن آخر، أكدت مى عبدالحميد، أنه فيما يخص الحاجزين بمشروعات الإعلان الثامن تحت الإنشاء (كراسة زرقاء) بمحافظة بورسعيد، فقد تم إرسال 1000 ملف لعملاء مشروع بورسعيد، مدينة سلام (شرق بورسعيد)، وسيتم خلال الأسبوع الجاري إرسال 4000 ملف لعملاء مشروع بورفؤاد (جنوب بورسعيد)، إلى شركات الاستعلام، لإجراء الاستعلام الميداني لمحل السكن والعمل، للعملاء المتقدمين وأسرهم.

واعتبرت أن هذه الخطوة، جاءت استعداداً لإرسال المقبولين منهم لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية، والتي سيتم في حالة قبولها تخصيص الوحدة السكنية، وإنهاء إجراءات التعاقد عليها واستلامها، وسيتم إرسال باقي ملفات العملاء تباعاً إلى شركات الاستعلام بمجرد جاهزية الوحدات خلال الفترة القادمة.