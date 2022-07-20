الإسكان: بدء إنشاء مجمع ورش المنطقة الصناعية فى العبور

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، البدء في مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكاملة بالقطعة رقم 1 بلوك (١٢٠١٩) بالامتداد الشمالي بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة ( ٨٧٢٧ م٢)، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع الورش من المناطق السكنية بالمدينة للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة العبور.

وأوضح أن المشروع يتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من (٤٣٥م٢) إلى (٧٨٦م٢) ويشمل مبنى خدميا ومحال تجارية بارتفاع دورين بمساحة (١٨٧م٢)، بخلاف غرف الأمن والحراسة.

وأشار الغيطى، بأن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو .28.5 مليون جنيه، و تم استلام الموقع وعمل الجسَّات الأرضية ورفع المخلفات، وجارٍ البدء في أعمال الحفر وتنسيق الموقع العام للمشروع.