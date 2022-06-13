الإسكان: بدء أعمال التشغيل والصيانة بالحى السكني الثالث «R3» فى العاصمة الإدارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، البدء في أعمال التشغيل والصيانة بالحى السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة لبدء العمل، مضيفاً أنه تم التوجيه بمتابعة صيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري.

وشدد رئيس الجهاز، على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة، وفي جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وكذا عدم انقطاع مياه الشرب والري، وحرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت لإمكانية التغلب علي أي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في إنجاز الأعمال وإعادة الشيء إلى أصله وانتظام المرافق بالحي السكني الثالث R3.

جدير بالذكر أن الحي السكني الثالث يقع على مساحة ١٠١٦ فدانا ويحتوي على ٢٤ ألف وحدة سكنية متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات وعمارات استخدام مختلط، بالإضافة إلى منطقة الواحة الخضراء والتي تقع في قلب الحي، كما أن الحي به جميع الخدمات الضرورية من خدمات تعليمية ودينية وثقافية وترفيهية، وغير ذلك.