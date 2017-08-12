الإسكان: انتهاء 60 مشروعاً لصرف القرى بتكلفة 1.1 مليار جنيه

بدور إبراهيم أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء تنفيذ 60 مشروعاً للصرف الصحي ضمن مشروع صرف صحي القرى، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة مليار و145 مليون جنيه. وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الص

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انتهاء تنفيذ 60 مشروعاً للصرف الصحي ضمن مشروع صرف صحي القرى، في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة مليار و145 مليون جنيه.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول الوزارة، المشرف على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، إن المحافظات التي شهدت انتهاء الـ60 مشروعًا هي دمياط والدقهلية والشرقية والغربية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية وبني سويف، والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، موضحة أنه يتم حاليًا الانتهاء من تنفيذ 32 مشروعًا في 11 محافظة خلال الشهور القليلة المقبلة.

وأضاف اللواء سيد العشري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة لمحافظة دمياط فقد تم الانتهاء من 5 قرى وهي (عزبة اللحم – السالمية – النجارين – الباز – كفر المنازلة) من إجمالي 8 قرى، بالخطة، وقرية واحدة بالدقهلية هي كفر الأمير عبد اللاه، ويتبقى قرية واحدة، و6 قرى من إجمالي 8 بمحافظة الشرقية وهي سعدون – الصالحي – الزقازيق بحري – كفر الحصر وبنايوس– النخاس – العزيزية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 12 قرية بمحافظة الغربية من إجمالي 16 قرية، وهي كفر دمنتو – قصر نصر الدين – منية إبيار – المنشية الجديدة – الناصرية – سندسيس – أبو صير – كتامة – كفر المنصور – الهلاوي – كوم مهنا – ميت الخير.

وقال اللواء سيد العشري، إنه تم الانتهاء من قريتين بمحافظة البحيرة من إجمالى 9 قرى، وهي سرنباي – سنبادة، و4 قرى بمحافظة الإسماعيلية من إجمالي 10 قرى، هي الظاهرية – أبو عاشور – الربايعة شرق – السعيدية شرق.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، أشار إلى أنه تم الانتهاء من 3 قرى من إجمالي 5 قرى بمحافظة المنيا، هي طهنشا – أولاد الشيخ علي – معصرة ملوي، وقرية واحدة من إجمالي 3 قرى بمحافظة قنا، وهي أبو مناع شرق، ومثلها في محافظة سوهاج من إجمالي 3 قرى أيضا، هي بني حميل، وقريتين في محافظة الأقصر، وهما البياضية – الحبيل.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه بالنسبة للمحافظات التي تم الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها كاملة في الخطة، هي محافظة المنوفية بإجمالى 18 قرية هي منشأة عصام – ميت مسعود – أجهور الرمل – عرب الرمل – ميت ربيعة – محلة سبك – كفور الرمل – كفر الباجور – سنجلف – السكرية – منشأة الشريكين – بتبس – المصيلحة – كفر شنوان – شنوفة – سلامون قبلي – سلامون بحري -منشأة بخاتي.

وأكد أنه بالنسبة لمحافظة بني سويف تم الانتهاء من 4 قرى هي هلية – رياض باشا – المحمودية – صفط النور، وقرية واحدة في أسوان وهي الأعقاب، مشيرا إلى أنه يتبقى تنفيذ قريتين بمحافظة كفر الشيخ ليصبح إجمالي الخطة 92 قرية في 14 محافظة.