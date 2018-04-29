الإسكان: البت فى العروض المالية لأراضى «الشراكة» الأسبوع الحالى

- طرح المرحلة الثالثة من وحدات دار مصر ومدينتى «العلمين و العاصمة الجديدة» عقب العيد بدور إبراهيم كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن عزم الهيئة البت، خلال الأسبوع الحالى، فى العروض المالية المقدمة من شركات التطوير العقارى على الأراضى المطروحة بنظام

– طرح المرحلة الثالثة من وحدات دار مصر ومدينتى «العلمين و العاصمة الجديدة» عقب العيد



بدور إبراهيم



كشف المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، عن عزم الهيئة البت، خلال الأسبوع الحالى، فى العروض المالية المقدمة من شركات التطوير العقارى على الأراضى المطروحة بنظام الشراكة مع الهيئة، وعددها 36 عرضًا من 21 شركة على 3773.32 فدانا، بإجمالى 11 قطعة.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بدراسة كل عرض على حدة، وبناء على معايير محددة لا تتوقف فقط على العرض المالى المقدم من الشركة، مضيفًا أنه يتم تقييم موقف العروض الخاصة بحصة الهيئة من إيرادات المشروع.

وأوضح، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مجلس إدارة الهيئة سيحدد موقف العروض الوحيدة المقدمة من شركات التطوير العقارى على قطع أراضٍ، ومنها شركة رؤية للاستثمار العقارى وإعمار.

وأكد عزم الوزارة طرح وحدات المرحلة الثالثة من دار مصر، وكذلك أول وحدات مدينتى العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية التى تنفذهما الهيئة عقب عيد الفطر.

وأشار إلى أنه جار التجهيز لتلك الوحدات وإعداد الدراسات السعرية لها تمهيدًا للطرح على المواطنين تباعًا، ومن المقرر البدء بطرح وحدات دار مصر على أن يعقبها وحدات مدينتى العلمين والعاصمة الإدارية.

وكانت هيئة المجتمعات قد بدأت للترويج لأبراج مدينة العلمين الجديدة بأحد المعارض الكبرى بدبى مؤخرًا عبر شركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وهى الشركة التى تمتلك الهيئة %60 من رأسمالها، وتم ترويج 8 أبراج، يبلغ ارتفاع كل منها 38 دورًا، ويضم الواحد 3 أدوار إدارى وتجارى، وتبلغ مساحة الدور 1570 مترًا.

كما أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان فى وقت سابق، عزم الوزارة فتح باب الحجز لوحدات تنفذها بالحى السكنى الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 25 ألف وحدة.