الإسكان: الانتهاء من مشروع 104 عمارات بحدائق أكتوبر الشهر المقبل

تفقد المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع 104 عمارات إسكان ذات طابع حديث بديل العشوائيات بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

وأعرب ممدوح، عن سعادته بما وصل إليه المشروع من نسب إنجاز متقدمة، موجهاً الشكر لمسئولي الجهاز والمشروع، حيث من المقرر الانتهاء من جميع الأعمال خلال الشهر المقبل.

وأوضح ممدوح، أن المشروع يقع فى منطقة متميزة بالمدينة، وتم تنفيذه على أعلى مستوى، وسيتم تسليم الوحدات للمستحقين من أهالى المناطق العشوائية بمحافظة الجيزة.

على جانب آخر، تفقد مسئولو الوزارة مشروع “صن كابيتال” بالمدينة، والمقام على مساحة 259 فداناً بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى شركات التطوير العقارى.

وقد تم متابعة نسب تنفيذ المشروع، وأشاد الحضور بنسب إنجاز الوحدات السكنية والموقع العام.

شارك في الجولة المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة، والمهندسة عبير عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة والجهاز.