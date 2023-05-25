الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 144 مشروعاً بمركزين بالأقصر

أوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة، انتهى من تنفيذ 144 مشروعاً بمركزين بمحافظة الأقصر، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

وأوضح أن الجهاز المركزى للتعمير، ومن خلال جهاز تعمير البحر الأحمر، انتهى من تنفيذ 144 مشروعا بمركزى إسنا وأرمنت، بمحافظة الأقصر، بهما 13 وحدة محلية، تضم 36 قرية، حيث يحتوى مركز إسنا على 9 وحدات محلية بها 29 قرية، ومركز أرمنت يحتوى على 4 وحدات محلية بها 7 قرى.

وأشار إلى أن الوزارة تتولى تنفيذ المشروعات المستهدفة بـ25 مركزاً فى 10 محافظات، وتضم أكثر من 700 قرية وتوابعها، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى، وتشمل المشروعات المُكلف بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، ما يلى،: إنشاء مجمعات خدمات المواطنين، ومجمعات خدمات زراعية، وإنشاء ورفع كفاءة وتطوير مراكز الشباب، والكبارى على المجارى المائية، والمنشآت الصحية، ونقاط الإسعاف، ومنشآت خدمات التضامن الاجتماعى، ومشروعات الكهرباء والإنارة العامة، والطرق، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عمارات “سكن كريم” للمواطنين.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تضم المشروعات المخططة والجارى تنفيذها حاليا بمحافظة الأقصر ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إنشاء 13 مجمع خدمات للمواطنين، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية، وتقدم 7 خدمات للمواطنين، وهى (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – مكتب تموين – مكتب تضامن اجتماعى – وحدة محلية – مجلس محلى)، ومركز تكنولوجى، حيث تم تخصيص مساحات مناسبة لكل خدمة، ويتم تقديم الخدمات للجمهور من خلال المركز التكنولوجى، بما يحقق توفير الوقت والمجهود، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع المجمعات الخدمية.

وأشار إلى أن المشروعات تشمل إنشاء 13 مجمع خدمات زراعية، تُنفذ على مستوى الوحدات المحلية لتقديم الخدمة لباقى القرى والتوابع، وتضم(وحدة بيطرية – جمعية زراعية – مركز تجميع ألبان – مركز إرشاد) بما يسهم في تنمية هذه القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ كل المجمعات، بجانب إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 37 مركز شباب، وتضم هذه المراكز، ملاعب ومسطحات خضراء، وكافتيريات، ومنطقة ألعاب أطفال، ومبنى أنشطة رياضية، يشتمل على (حضانة – مكتبة – جيم – صالة ألعاب – صالات أنشطة)، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بمراكز الشباب.

وأوضح أن مشروعات “حياة كريمة”بها عددا من المشاريع منها إنشاء وتطوير 16 نقطة إسعاف، لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين، وتم الانتهاء من جميع الأعمال بنقاط الإسعاف، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد 20 كوبرى على المجارى المائية، حيث يتم تحديد الأعمال بالتنسيق مع المختصين من وزارة الرى، بما يحقق تنفيذ الأعمال المطلوبة، وعدم تأثر المجارى المائية بهذه الأعمال، وتحقق الكبارى الربط المطلوب بين أجزاء القرية الواحدة وبين القرى وبعضها، وتم الانتهاء من 19 كوبرى رى.

كما تم الانتهاء من تنفيذ 16 عمارة سكنية “سكن كريم”، وجار تنفيذ 11 عمارة أخرى، إضافة إلى مشروعات إنشاء ورفع كفاءة شبكة الطرق داخل القرى، وبين القرى وبعضها، لتسهيل حركة المواطنين، وسهولة الوصول للخدمات، والمساهمة في تنمية القرى، وسيتم بدء العمل بها بعد الانتهاء من تنفيذ شبكات المرافق بهذه الطرق.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه تم إنهاء الأعمال واطلاق التيار الكهربائي في 13 قرية (11 قرية بمركز إسنا – 2 قرية بمركز أرمنت)، وجار تنفيذ الأعمال بباقى القرى (21 قرية)، بنسب تنفيذ تتراوح بين 50 % و95 %.