الإسكان: الانتهاء من تقنين وضع 24 شركة بمنطقة الساحل الشمالي

قال الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان ، إن 25 شركة عاملة في منطقة الساحل الشمالي، وقعت على محاضر الاتفاق مع لجنة الحصر والتفاوض المسئولة عن تقنين أوضاع الشركات السياحية بالمنطقة. وأشار مستشار وزير الإسكان ، خلال كلمته في مؤتمر…

قال الدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان ، إن 25 شركة عاملة في منطقة الساحل الشمالي، وقعت على محاضر الاتفاق مع لجنة الحصر والتفاوض المسئولة عن تقنين أوضاع الشركات السياحية بالمنطقة.

وأشار مستشار وزير الإسكان ، خلال كلمته في مؤتمر التطوير العقاري الخامس، الذي تنظمه شركة “المال.جي.تي.إم”، اليوم الأحد، إلى أن 200 شركة تعكف على استكمال الأوراق اللازمة لتقنين أوضاعها، بخلاف 200 أخرى تأكدت من سلامة ملكية الأراضي الواقعة تحت ولايتها منذ صدور قرار نقل كافة أراضي الساحل الشمالي، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدلًا من تعدد الجهات على تلك الأراضي.

وانطلقت فعاليات مؤتمر «المال.جى.تى.إم» العقارى الخامس بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت عنوان «مستقبل التنمية العمرانية فى مصر»، وسط حضور مسئولى كبرى شركات التطوير العقارى، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم.

ويشهد المؤتمر نقاشًا متبادلًا ما بين الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى والخدمى، حول مناخ الاستثمار العقارى فى المرحلة الراهنة، وفرص التطور فى عدة مناطق حيوية فى مصر على غرار المدن العمرانية الجديدة، ومنطقتى شرق وغرب القاهرة، بخلاف المشروعات الشاطئية والساحلية.

ويتضمن المؤتمر عقد جلسة متخصصة عن التطور فى المدن العمرانية الجديدة، والتى تشهد زخمًا لافتًا من شركات التطوير العقارى لإنشاء مشروعات بها، لمناقشة قدرة تلك المدن على مواصلة جذب مزيد من المطورين، وكيفية نجاح الشركات فى التسويق الجيد لمشروعاتها سواء بآجال السداد الطويلة أو التنافسية.