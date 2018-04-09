الإسكان: الانتهاء من إعادة تأهيل محطة مياه طامية بالفيوم

بدور إبراهيم :صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة مياه الشرب بالقاهرة، انتهت من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طامية، ومأخذ المحطة بكفر جرزا بمحافظة الفيوم.وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد الانتهاء المرحلي من أعمال

بدور إبراهيم :



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن شركة مياه الشرب بالقاهرة، انتهت من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة مياه طامية، ومأخذ المحطة بكفر جرزا بمحافظة الفيوم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تم مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمحطة بعد الانتهاء المرحلي من أعمال إعادة التأهيل بمتوسط يتراوح من 150 ألف : 160 ألف م3 / يوم، وتم الوصول بمتوسط زمن الترشيح بالمرشحات التى تم تأهيلها إلى 39 ساعة، كما تم الوصول بمتوسط الضغوط إلى حوالي 3.8 بار، للوصول للتغطية الكاملة لجميع المناطق المخدومة بمياه المحطة، وكذا الوصول بجودة تنقية المياه إلى أعلى مستوياتها.



وأضاف المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه القاهرة: تضمنت الحلول العاجلة بالمحطة ما يلى، (صيانة كاملة لطلمبات المياه العكرة بالمأخذ بجرزا – توريد وتركيب طلمبة جديدة بالمأخذ بجرزا كاملة بالمحرك والشاسية تصرف 1750 م3/س، رفع 70 متر – تأهيل وصيانة مهمات الكلور من (مبخرالكلور – طلمبات البوستر الابتدائي والنهائى – تأهيل وصيانة بعض المحابس والمشغلات الهوائية للمرشحات – توريد وتركيب طلمبة شبة مع عمل إصلاح لخط الشبة – صيانة طلمبات الـRecycle)، بينما تضمنت الحلول الدائمة، تغيير طلمبات مأخذ المحطة، وإعادة تأهيل محطة التنقية بطامية.



وأوضح المهندس مصطفى الشيمى أن المحطة تخدم 3 مراكز تقع فى الشمال الشرقى لمحافظة الفيوم وهى (مركز طامية – مركز سنورس – مركز شرق الفيوم)، وبالانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المحطة، ستُحل مشكلات مواطنى هذه المناطق.









