الإسكان : الانتهاء من أول مستشفى في رأس غارب 30يونيو

بدور إبراهيم:أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الجمعة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مستشفى رأس غارب المركزي، في 30 يونيو 2018 ، وهو المستشفى الأول من نوعه في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر. وقال المهندس حسني منصور، رئيس جهاز ت

بدور إبراهيم:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الجمعة، أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ مستشفى رأس غارب المركزي، في 30 يونيو 2018 ، وهو المستشفى الأول من نوعه في مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

وقال المهندس حسني منصور، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر، إن الجهاز سينتهي من تنفيذ مستشفى رأس غارب المركزي الجديد، في 30 يونيو المقبل ، بتكلفة ٢١٥ مليون جنيه، من موازنة وزارة الصحة والسكان، موضحا أن طاقة المستشفى 82 سريرا، ومجهز بغرف عناية مركزة ، ووحدات غسيل كلوي، ورعاية مبتسرين، فضلا عن أجهزة الأشعة بجميع أنواعها.

وأضاف : المستشفى يخدم أهالى مدينة رأس غارب، وقرية الزعفرانة، بالإضافة إلى استقبال أي حالات طوارئ من على الطرق المؤدية إلى محافظة البحر الأحمر، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية للهيكل الخرساني، وجار أعمال التشطيبات، فضلا عن توريد وتركيب المهمات الكهروميكانيكية اللازمة لتشغيل المستشفى.