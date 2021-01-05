اقتصاد وأسواق

الإسكان: الارتفاع يخيم على أسعار الصاج خلال الشهر الماضي

وفقا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية بوزارة الإسكان
محمود زكي 12:45 ص, الأربعاء, 6 يناير 21 12:45 ص, الأربعاء, 6 يناير 21

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كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن ارتفاع أسعار الصاج المجلفن خلال شهر ديسمبر الماضي ، مقارنة بشهر نوفمبر 2020

وأضاف التقرير أن أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 111 جنيهًا للمتر مربع خلال شهر ديسمبر الماضي ، شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%.

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في حين سجلت خلال  شهر نوفمبر 2020 قسمة 110 جنيها بينما سجلت الاسعار خلال ديسمبر   2019 قيمة 125 جنيه بانخفاض 11% عن ديسمبر 2020.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 250 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغت 2% شهر نوفمبر 2020 في حين سجلت الاسعار خلال ديسمبر 2019 قيمة 330 جنيه بزيادة 24% ع الشهر المذكور من 2020 .

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ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 275 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة  بلغت 2%، حيث سجل سعره خلال نوفمبر 2020 قسمة 270 جنيه بينما سجل خلال ديسمبر من العام ا2019 قيمة  364 جنيهًا.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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