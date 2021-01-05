الإسكان: الارتفاع يخيم على أسعار الصاج خلال الشهر الماضي

كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة عن ارتفاع أسعار الصاج المجلفن خلال شهر ديسمبر الماضي ، مقارنة بشهر نوفمبر 2020



وأضاف التقرير أن أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 111 جنيهًا للمتر مربع خلال شهر ديسمبر الماضي ، شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14%.

في حين سجلت خلال شهر نوفمبر 2020 قسمة 110 جنيها بينما سجلت الاسعار خلال ديسمبر 2019 قيمة 125 جنيه بانخفاض 11% عن ديسمبر 2020.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 250 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغت 2% شهر نوفمبر 2020 في حين سجلت الاسعار خلال ديسمبر 2019 قيمة 330 جنيه بزيادة 24% ع الشهر المذكور من 2020 .

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 275 جنيهًا للمتر مربع، بزيادة بلغت 2%، حيث سجل سعره خلال نوفمبر 2020 قسمة 270 جنيه بينما سجل خلال ديسمبر من العام ا2019 قيمة 364 جنيهًا.