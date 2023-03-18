الإسكان الاجتماعي.. خطوات الاستعلام عن حجز الشقق بالرقم القومي

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شقق الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن جيد لكل من محدودي ومتوسطي الدخل، لذلك يبحث الكثير عن طرق الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 باستخدام الرقم القومي.

وبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤخرا بتقديم كراسة شروط شقق مبادرة الإسكان لجميع المصريين لجميع فئات المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، في جميع مكاتب البريد.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن الإسكان الاجتماعي بالاضافة إلى كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 وموعد حجز وطريقة خطوات الاستعلام عن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 باستخدام الرقم القومي..

الإسكان الاجتماعي.. بدء حجز الشقق عبر موقع الصندوق

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان الإسكان الجديد وبدء حجز شقق الإسكان الاجتماعي عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري nch.shmff.gov.eg مبادرة سكن لكل المصريين 4 .

الإسكان الاجتماعي.. مبادرة سكن لكل المصريين 4

يبدأ تساؤل المواطنون عن موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 إعلان الإسكان الجديد مبادرة سكن لكل المصريين 4 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري nch.shmff.gov.eg .

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يأتي موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 nch.shmff.gov.eg مبادرة سكن لكل المصريين 4 عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الفترة من الأحد ٢٦ مارس وحتى الخميس ١٣ أبريل حيث يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد ٣٠ أبريل وحتى الخميس ٤ مايو.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن لكل المصريين 4

تقع شقق إعلان الاسكان الجديد في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط، حيث يتم إعلان الإسكان الجديد وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري.

وتتراوح مساحة شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مبادرة سكن لكل المصرييين 4 من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا، وذلك لمحدودي ومتوسطي الدخل، وسوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 4

يمكن الاطلاع على كراسة شروط سكن لكل المصريين 4 عبر الموقع الإلكتروني صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري https://nch.shmff.gov.eg/

4 شروط شقق الإسكان الاجتماعي.. مبادرة سكن لكل المصريين

لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.

الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها.

يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا.

يحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

في حالة التعاقد نقدا يستثنى مما سبق، ولا ينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.

الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.

يعتبر سداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدم لحجزها.

الإسكان الاجتماعي.. تأجيل الحجز الإلكتروني للوحدات المطروحة

كانت وزارة الإسكان قررت تأجيل الحجز الإلكتروني لـ الوحدات السكنية المطروحة في الطرح الإسكاني لأكثر من 22 ألف وحدة سكنية في 5 مدن جديدة وهم: (جنة – دار مصر – سكن مصر – الإسكان المتميز – قطامية جاردنز)، وذلك لتحديث الموقع الإلكتروني للحجز، التابع لـ بنك التعمير والإسكان الذي يتم الحجز من خلاله.

ووفقًا للمواعيد الجديدة التي حددتها الوزارة، فيبدأ حجز الـ وحدات في المشروعات الخمس، يوم الأحد 26 من شهر مارس الجاري، على أن يكون حجز الوحدات السكنية بكل مشروع، في هذه المواعيد: