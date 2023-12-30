«الإسكان الاجتماعي»: أكتوبر الجديدة تستحوذ على 15% من برنامج المليون وحدة

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المهندسة مي عبد الحميد، أن “أكتوبر الجديدة” ستكون أكبر مدينة مُنفذ بها المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” خاصة عقب موافقة مجلس الوزراء على إنشاء 130 ألف وحدة جديدة ضمن إعلان “سكن لكل المصريين 3” منها 73 ألفا في مدينة أكتوبر الجديدة، حيث تستأثر المدينة بنحو 15% من إجمالي برنامج المليون وحدة سكنية.

جاء ذلك خلال تقديم مي عبد الحميد عرضا حول إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن الجديدة، خلال تسليم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”بـ “أكتوبر الجديدة”.

كما استعرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي الموقف التنفيذي الحالي لبرنامج الإسكان المتضمن مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات، لافتة إلى أنه تم ويجرى تنفيذ 870 ألف وحدة، حيث تم الانتهاء من 661 ألف وحدة، ويتم حاليا تنفيذ 209 آلاف أخرى.

وتناولت الموقف الخاص بالإسكان المتوسط في عدد من المدن منها حدائق العاصمة، وبدر، ومدينة 15 مايو وحدائق أكتوبر، ومدينة 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأسوان الجديدة، والعلمين، والمنيا الجديدة، ومدينة ناصر، ورشيد، وبني سويف الجديدة، بنماذج (100-110-120 م2)، بإجمالي عدد عمارات 961 عمارة، و23064 وحدة سكنية.

كذلك استعرضت نماذج الإسكان الأخضر الجاري تنفيذه بمدن العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، نماذج 75-90 م2، بإجمالي 24606 وحدات، وعوائد هذا النموذج على البيئة واستهلاكات الطاقة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج الإسكان الاجتماعي التجريبية، والإسكان الأخضر نموذج 4 وحدات و3 وحدات بالطابق.