الإسكان الاجتماعى يعتزم تفعيل قرض بقيمة 20 مليار جنيه

أمنية إبراهيم يتأهب صندوق الإسكان الاجتماعى للتنمية، لسحب الدفعة الأولى من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 20 مليار جنيه، قبل نهاية العام الجارى، جاء ذلك فى خطاب الصندوق الموجه إلى تحالف البنوك المشاركة فيه. ويأتى ذلك على خلفية قيام تحالف البنوك الممول، قبل أسابيع، بمخاطبة الصندوق للاستفسارعن وضع التمويل

أمنية إبراهيم

يتأهب صندوق الإسكان الاجتماعى للتنمية، لسحب الدفعة الأولى من قرض تبلغ قيمته الإجمالية 20 مليار جنيه، قبل نهاية العام الجارى، جاء ذلك فى خطاب الصندوق الموجه إلى تحالف البنوك المشاركة فيه.

ويأتى ذلك على خلفية قيام تحالف البنوك الممول، قبل أسابيع، بمخاطبة الصندوق للاستفسارعن وضع التمويل المشترك، بعد مرور أكثر من عام على استيفاء إجراءات السحب وعدم استخدام أى دفعات من التمويل.

ووقع «تحالف مصرفى» يضم بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، العقود النهائية للقرض مع صندوق الإسكان الاجتماعى، أواخر مايو قبل الماضى، بحضور ممثلى المصارف الأربعة، ومى عبد الحميد المدير التنفيذى للصندوق، ورئيس صندوق التمويل العقارى.

وقالت مصادرعلى صلة وثيقة بالتحالف المصرفى لـ«المال»، إن الصندوق الاجتماعى أكد بدء استخدام القرض وسحب الدفعة الأولى من التمويل قبل نهاية العام الجارى، الا أنه لم يحدد قيمتها بعد، موضحا أن لديه موارد تمويل ذاتية فى الوقت الراهن، وسيبدأ فى حصر احتياجاته التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت المصادر أنه تم توقيع عقود التمويل المشترك فى مايو 2016، وتم الانتهاء من الإجراءات المسبقة للسحب فى الشهر التالى مباشرة، لكن صندوق الإسكان الاجتماعى، لم يقم باستخدام أى دفعات من التمويل.

ويستهدف صندوق الإسكان الاجتماعى، من القرض تمويل بناء وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى إطار مبادرة التمويل العقارى، وتتوزع حصص البنوك بواقع 6.3 مليار جنيه، لكل من البنك الأهلى، ومصر، والقاهرة، ومليار جنيه لبنك التعمير والإسكان.

كانت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق، قد قالت إن المشروع الذى تقوم به الدولة فى هذا المجال يعد الأضخم من نوعه فى العالم، موضحة أن «الإسكان» نفذت 500 ألف وحدة سكنية، نجحت فى الانتهاء من جزء كبير منها.

وأكدت أن الشروط الخاصة بحجز الوحدات السكنية لا توجد بها مشكلات، وتكون للأسرة التى لا يتجاوز دخلها 4750 جنيهًا، أو للفرد 3500 جنيه، والسداد يتم على فترة 20 عاما بفائدة منخفضة 5 % وهى فائدة مدعومة من البنك المركزى المصرى.