«الإسكان الاجتماعى» يطلق مبادرة للإيجار لذوى الدخل المنخفض

يدرس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى إطلاق مبادرة للإيجار خاصة بشريحة المواطنين من ذوى الدخل المنخفض ممن لا يملكون القدرة على التوافق مع شروط الإسكان الاجتماعى.

وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن من بين الأهداف المستقبلية التى يدرسها الصندوق حاليا إطلاق مبادرة للإيجار تشمل شريحة أصحاب الدخول الدنيا والأقل من المنخفضة، بخلاف الشباب الذين لا يملكون القدرة على تدبير مقدمات الحجز للوحدات الاجتماعية ولديهم صعوبات فى التملك حالياً.

وتابعت – فى تصريحات لها ببرنامج «CEO Level» الذى يذاع على قناة «المال تى فى» على اليوتيوب – إن الهدف من المبادرة هو إتاحة القدرة لجميع المواطنين للاستفادة من خدمات الصندوق، كما سيتم دراسة تخصيص %10 من الوحدات المطروحة لتناسب تلك الشريحة الجديدة.

مى عبدالحميد: الكشف عن تفاصيل التسعير والحجز بالربع الأخير 2021

وأوضحت أن التفاصيل المرتبطة بالمبادرة سواء التسعير أو طريقة الطرح والحجز يتم دراستها بعمق من جانب الصندوق، ومن المتوقع الوصول لصيغة نهائية خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وأكدت أن الصندوق يطمح لمضاعفة أرقام الوحدات التى يسلمها للعملاء، فعلى سبيل المثال: «فى عام 2014 تم تسليم ألفى وحدة سكنية، وحاليا وصلنا لتسليم 95 ألف وحدة فى العام، ترتفع فى العام المقبل إلى 100 ألف ثم 120 ألفا وصولاً إلى 150 ألفا سنوياً».

وأوضحت أن الصندوق سلم خلال السنوات الماضية نحو 368 ألف عميل تقريباً بمتوسط دخل لكل منهم قارب 2038 جنيها وهو أقل تقريباً من الحد الأدنى للأجور المطبق حاليا.

وتوقعت أن يتم الانتهاء من كامل مبلغ مبادرة البنك المركزى الجديدة البالغ 100 مليار جنيه خلال 2-3 أعوام فى ظل إضافة مزيد من الشروط والتيسيرات للعملاء من جانب البنوك ومنها إدراج فئات جديدة بإمكانها التقدم للحصول على وحدات ومنها أصحاب المعاشات بما يوسع دائرة المستفيدين، بخلاف خفض أعمار بعض المتقدمين، وكذلك تقليص نسبة مقدمات الحجز.

وبنهاية الأسبوع الماضى، أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «سكن لكل المصريين 2» لمنخفضى ومتوسطى الدخل، فى ضوء طرح البنك المركزى المصري، مبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد %3 لمدة 30 عاماً.

ويتضمن الإعلان الأخير وحدات جاهزة للتسليم الفورى (غرفتان وصالة – و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2 فى مدن الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط).

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن الإعلان نفسه فى مدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه.

وشمل الإعلان وحدات لذوى الدخل المتوسط تتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية : (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، وبورفؤاد).

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2 وسعر الوحدة بين 471 و950 ألف جنيه.