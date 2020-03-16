«الإسكان الاجتماعى»يستهدف الحصول على 130 مليون دولار من البنك الدولى خلال الربع الأول

من العام المالى القادم

يستهدف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، الحصول على 130 مليون دولار من الشريحة الثانية لقرض البنك الدولى خلال الربع الأول من العام المالى القادم.

وقالت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى للصندوق، إن المبلغ يأتى ضمن الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي البالغ 500 مليون دولار.

كان الصندوق حصل على 500 مليون دولار من البنك الدولى عام 2016 بهدف مساعدته على مواصلة تقديم الدعم النقدى لشريحة محدودى الدخل فى الحصول على وحدة سكنية، وخلال العام الماضى وافق البنك على منحه قرضاً إضافياً بقيمة 500 مليون دولار.

وأضافت مى عبد الحميد لـ«المال»، أن صندوق الإسكان الاجتماعى يستعد للحصول على 50 مليون دولار من الشريحة الأولى لقرض البنك الدولى، مشيرة إلى أنه حصل على 315 مليوناً من إجمالى تلك الشريحة منذ 2016 وحتى الأن.

وأشاد البنك فى تقريره الصادر فى يوليو الماضى ببرنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر، والدور الهام الذى يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لتوفير وحدات إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل، وهو البرنامج الذى أطلقته الحكومة عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية.

كما أشاد البنك بدور الصندوق فى إدارة الأراضى المخصصة لمشروعات الإسكان لذوى الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التى تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان.

وأوضحت مى عبد الحميد، أنه يتبقى على تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية نحو 300 ألف وحدة، يتم طرحها خلال 3 سنوات، مشيرة إلى أن التكلفة المباشرة لتنفيذ المشروع نحو 200 مليار جنيه، دون احتساب تكلفة المرافق، والأرض، ودعم الفائدة.