الإسكان : الإعفاء من غرامات التأخير حال سداد المستحقات كاملة

بدور إبراهيم:قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت الإعفاء من سداد غرامات التأخير، للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض سكنية أقل من 8400 م2، مساحات صغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية الم

بدور إبراهيم:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قررت الإعفاء من سداد غرامات التأخير، للمواطنين المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحال تجارية وقطع أراض سكنية أقل من 8400 م2، مساحات صغيرة، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المُقامة والمُباعة بمعرفة الهيئة داخل جميع المدن الجديدة، والساري تخصيصها فقط (فيما عدا الصادر بشأنها قرار إلغاء تخصيص)، وذلك طبقا لما يلى : الإعفاء من كامل غرامات التأخير، فى حالة سداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، والإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد 75 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير 45 %، فى حالة سداد 50 % من المتأخرات، والإعفاء من غرامات التأخير 20 %، فى حالة سداد 25 % من المتأخرات، على أن يسرى الإعفاء لمدة شهرين، بداية من 6 مايو الحالى.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية ضد المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة المحددة، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، وفي حالة وجود نزاع قضائى على الغرامات لا يجوز السداد إلا بعد التنازل عن جميع الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجهاز أو الهيئة من قبل العملاء.

وأوضح أن الإعفاء من سداد الغرامات هو أحد التيسيرات التى تطرحها الهيئة، وعلى المتعاملين الالتزام بالمدة المحددة، للاستفادة من هذه التيسيرات، لأنه لن يتم مد هذه المهلة.

