الإسكان: استكمال مشروع واحة أكتوبر على 3 آلاف فدان

بدور إبراهيم أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على استكمال إجراءات مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "بالم هيلز للتعمير" لإقامة مشروع واحة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، بنظام ا



بدور إبراهيم



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على استكمال إجراءات مذكرة التفاهم التي سبق توقيعها بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “بالم هيلز للتعمير” لإقامة مشروع واحة أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، بنظام الشراكة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: المشروع سيُقام على مساحة 3 آلاف فدان بمدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستحصل على حصص مالية وعينية من الشراكة بهذا المشروع، وتتمثل الحصص المالية في تدفقات مالية تبلغ نحو 25.2 مليار جنيه، منها دفعة مقدمة 350 مليون جنيه، مقسمة على 3 مراحل، بينما تتمثل الحصص العينية في حصول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 371.000 م2 سكني، و50.000 م2 تجاري. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والتي أثبتت نجاحها، حيث بدأ تنفيذ عدد من المشروعات التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومنها مشروعا “آى سيتى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر” ومشروع الشراكة مع شركة “عربية”، ويتم الاستعداد حاليًا لطرح حزمة جديدة من مشروعات الشراكة على المستثمرين في عدد من المواقع المتميزة بالمدن الجديدة.