«الإسكان»: استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة بمدينة الشروق

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة الشروق، منها مشروعات الطرق بقطاع شرق المدينة، والمتمثلة فى تنفيذ محور جديد يربط بين ( المحور الشرقى ومحور الحرية)، وذلك عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلى واستكماله حتى محور الحرية بطول 3.1 كم.

وأضاف الوزير أنه يتم العمل حاليا أيضا فى تنفيذ عدد من عمارات مشروع “سكن مصر” للإسكان المتوسط، بمدينة الشروق، حيث تم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ.

وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمجاورة الخامسة بالحى الثالث، والتى شملت الانتهاء من رصف جميع الطرق الداخلية والأرصفة أمام العقارات والجزر.

وكذا إنهاء كل من شبكات (الكهرباء – الإنارة – التليفونات – الغاز الطبيعى)، وزراعة وتجميل المسطحات الخضراء وأصبحت المجاورة فى أبهى صورة حضارية.

وأضاف سعد أنه جارٍ التجهيز لبدء أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، ويأتى ذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات.

وأوضح أن الأعمال الحالية تستهدف إعادة الشىء لأصله لقطعيات الأسفلت وتمهيد الطريق أمام المارة وسكان المنطقة، حيث تم إنهاء معظم الأرصفة والجزر وشبكة الإنارة والغاز.

وفي سياق متصل، أوضح المهندس على سعد، أنه قام بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 11 عمارة بمشروع سكن مصر، حيث تابع أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف أحد العمارات.

وأيضاً أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات، وكذا أعمال المبانى والتى تتم بالتوازي مع باقي أعمال الموقع التي تجاوزت نسبة إنجازه 55%.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات والهيكل الخرساني والمباني بالكامل لـ 3 عمارات بمشروع الـ11 عمارة.

ويعتبر المشروع الجارى هو القطاع الثالث الذى يكتمل به الخُطة التي تستهدف تنفيذ 105عمارات مجهزة بمصعد بعدد 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 106 م2 و 133 م2 شاملة أعمال تنسيق الموقع.

وأشار إلى أن مشروع سكن مصر يقع بالواجهة الشرقية بالقرب من مسار القطار الكهربائى الخفيف (LRT) وأنه تم طرح الوحدات بالقطاع الأول والثانى على 3 مراحل وتم تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية.

ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال جولاته بالمواقع مسئولي أطقم الإشراف على المشروعات والشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني ومعايير الجودة والسلامة المهنية.