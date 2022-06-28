«الإسكان»: ارتفاع أسعار الطوب خلال يونيو الحالي

ارتفع متوسط سعر الطوب الأسمنتي المصمت بنسبة 10.5%، ليسجل 1160 جنيهًا للألف طوبة، مقارنة بسعر 1050 جنيهًا في نفس الشهر لعام 2021.

وفيما يتعلق بالطوب الأسمنتي المفرغ، ارتفع متوسط سعر الألف طوبة بنسبة.7.1% ليسجل 5250 جنيها في يونيو مقارنة بـ 4900 جنيه خلال نفس الشهر العام السابق.

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض مواد أخرى خلال شهر يونيو، مقارنة بالعام السابق 2021.

وعلى صعيد المقارنة بشهر مايو الماضي، أوضحت النشرة أنه لم تحدث تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو مقارنة بالشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مايو ويونيو، وكذلك المقارنة بين العامين الحالي والسابق، وفقاً لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

ووفقاً للنشرة، ارتفع متوسط سعر الطوب الأسمنتي المصمت بنسبة 10.5%، ليسجل 1160 جنيهًا للألف طوبة، مقارنة بسعر 1050 جنيهًا في نفس الشهر لعام 2021

وفيما يتعلق بالطوب الأسمنتي المفرغ، ارتفع متوسط سعر الألف طوبة بنسبة.7.1% ليسجل 5250 جنيها في يونيو مقارنة بـ 4900 جنيه خلال نفس الشهر العام السابق.

وسجل سعر الطوب الأسمنتي الوردي نحو 2155 جنيها خلال شهر يونيو الجاري.

ومقارنة بشهر مايو المنقضي، لم تطرأ أي تغييرات على متوسطات أسعار الطوب بجميع أنواعه، حيث ظلت الأسعار كما هي تعادل قيم 1160، 5250، 2155، للطوب الأسمنتي المصمت، والأسمنتي المفرغ، والطوب الوردي، على التوالي، بحسب النشرة.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار استرشادية من السوق المحلية، إذ إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها، مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار .