«الإسكان»: ارتفاع أسعار الطوب الأسمنتي المصمت 10.5% خلال مايو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض أسعار مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر مايو مقارنة بالشهور الماضية والعام السابق 2021.

وعلى صعيد المقارنة بشهر أبريل الماضي أوضحت النشرة أنه لم تهب تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو مقارنة بالشهر الماضي، وثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

ووفقاً للنشرة، ارتفع متوسط سعر الطول الأسمنتي المصمت بنسبة 10.5% ليسجل 1160 جنيها للألف طوبة، مقارنة بسعر 1050 جنيه في نفس الشهر لعام 2021

وفيما يتعلق بالطوب الأسمنتي المفرغ تراجع متوسط سعر الألف طوبة بنسبة 22.8% ليسجل 5250 جنيها في مايو مقارنة بـ 6800 جنيه خلال نفس الشهر العام السابق.

وقفز سعر الطوب الوردي بنسبة 4.6%، ليبلغ سعره أثناء مايو نحو 2155 جنيها، مقارنة بسعر 2060 جنيها بنفس الشهر عام 2021.

ومقارنة بشهر أبريل المنقضي، لم تطرأ أي تغييرات على متوسطات أسعار الطوب بجميع أنواعه، حيث ظلت الأسعار كما هي تعادل قيم 1160، 5250، 2155، للطوب الأسمنتي المصمت، والأسمنتي المفرغ، والطوب الوردي، على التوالي، بحسب النشرة.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار