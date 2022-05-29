الإسكان: ارتفاع أسعار الزجاج 4 مل بنسبة 64.5% خلال شهر مايو

ارتفعت أسعار الزجاج بمقاساته المختلفة خلال شهر مايو بمعدلات تتجاوز نسبة الـ 50%، مقارنة بنفس الشهر عام 2021، بحسب نشرة أسعار مواد البناء لوزارة الإسكان.

ويصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء بشكل دوري شهرياً.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر مايو مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

ومقارنة بشهر أبريل السابق، لم تطرأ أي تغيرات على أسعار الزجاج إبان مايو ، حيث ثبتت الأسعار عند نفس المستويات.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

وقفزت أسعار الزجاج الشفاف 4 مل بنسبة 64.5% خلال شهر مايو لتسجل قيمة 160 جنيه للمتر المربع، مقارنة بـ 97 جنيه خلال نفس الشهر العام الماضي.

وكذلك صعدت أسعار الزجاج الشفاف مقاس 6 مل، بنسبة 63.4% ليبلغ قيمة234 جنيه مقارنة بـ 143 خلال تلك الفترة المقارنة. .

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الأكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا عنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.