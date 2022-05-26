«الإسكان»: ارتفاع أسعار الرمل والزلط خلال شهر مايو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض مواد أخرى خلال شهر مايو مقارنة بالعام السابق 2021.

وعلى صعيد المقارنة بشهر أبريل الماضي، أوضحت النشرة أنه لم تهب تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو مقارنة بالشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً لللنشرة الصادرة عن الوزارة.

وبحسب النشرة، كانت أسعار الطوب والرمل بأنواعها المختلفة لم تتعرض لأي تغييرات في متوسطات الأسعار في شهر مايو، سواء بالزيادة أو النقصان، حيث بقيت كما هي في شهر أبريل المنتهي.

وارتفعت أسعار الرمل الحرش بمقدار 13.3% لتسجل 85 جنيها للمتر المكعب مقارنة مع 75 جنيها لنفس الفترة المقارنة لعام 2021.

وكذلك قفزت أسعار الرمل الناعم لتبلغ 75 جنيها للمتر المكعب إبان أبريل الماضي، وبنسبة ارتفاع تصل لـ 7.1%، مقارنة بنفس الشهر العام الماضي.

وصعد سعر الزلط المخصوص بنسبة 33.3%، ليسجل 200 جنيه للمتر المكعب خلال أبريل الماضي مقارنة بسعر 150 جنيها خلال نفس الفترة العام السابق.

فيما ارتفع سعر الزلط الفيتو بنحو 27.0% خلال شهر أبريل الماضي، ليبلغ 235 جنيها للمتر المكعب مقارنة بـ 185 جنيها خلال نفس الفترة في عام 2021.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند دراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.