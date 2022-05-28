«الإسكان»: ارتفاع أسعار الخشب الزان 38.5% خلال شهر مايو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر مايو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار بعض مواد البناء وانخفاض الأخرى خلال شهر مايو.. منها الخشب الزان بنسبة 38.5%.

وعلى صعيد المقارنة بشهر أبريل الماضي، أوضحت النشرة أنه لم تهب تغييرات كبيرة على متوسطات الأسعار في شهر مايو مقارنة بالشهر الماضي، حيث ثبتت معظم الأسعار عند نفس المستويات.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري أبريل ومايو وكذلك المقارنة بين العام الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

وسجلت جميع أنواع الخشب ارتفاعاً خلال شهر مايو لعام 2022.

وارتفع متوسط سعر المتر المكعب من خشب سويد الموسكي بمقدار 50% إبان مايو مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2021، ليبلغ 14250 جنيه، وعن الشهر الماضي، زاد سعر المتر مكعب منه بنحو 1.8%%.

وزاد متوسط سعر المتر المكعب من الخشب الزان بنسبة 38.5% خلال مايو عام 2022، ليسجل 1800 جنيه، مقارنة بـ 1300 بنفس الشهر لعام 2021، فيما بلغ سعره في أبريل الماضي نحو 1700 جنيه.

وبلغ متوسط سعر الخشب الأبلاكاج نحو 220جنيهات خلال مايو بنسبة ارتفاع قدرها.33.3% لنفس الفترة المقارنة.

فيما ارتفع متوسط سعره بمقدار4.8% مقارنة بشهر أبريل الماضي، والذي سجل فيه 210جنيها.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار أسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار