الإسكان: ارتفاع أسعار الأسمنت بنسبة 44.1% خلال شهر يونيو

أصدر قطاع الإدارة المركزية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، نشرة أسعار مواد البناء خلال شهر يونيو لعام 2022.

وأوضحت النشرة ارتفاع أسعار مواد البناء بصفة عامة خلال شهر يونيو مقارنة بالشهور الماضية والعام السابق 2021.

وتنشر “المال” تطور أسعار مواد البناء خلال شهري مايو ويونيو وكذلك المقارنة بين العامdk الحالي والسابق، وفقاً للنشرة الصادرة عن الوزارة.

وأوضحت النشرة أن أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي المعبأ بلغت 1225 جنيها للطن الواحد مقارنة مع 850 جنيهات للطن خلال نفس الشهر العام الماضي، ليسجل نسبة ارتفاع قدرها 44.1%.

ومقارنة مع شهر مايو الماضي، سجل سعر الأسمنت المعبأ به نحو 1250 جنيها.

ووصل سعر الأسمنت الأبيض خلال شهر يونيو الجاري لـ 2500 جنيه للطن الواحد، وهو نفس سعر الشهر الماضي.

ويقوم قطاع الإسكان والمرافق من خلال الإدارة المركزية لاحتياجات مواد البناء بوزارة الإسكان بإعداد وإصدار نشرة شهرية لمتوسط أسعار مواد البناء المختلفة والتي لا غنى عنها لكل مهتم بمجال التشييد والبناء، لكي تساعد القطاعين الخاص والحكومي والباحثين في التخطيط ومتخذي القرارات الداعمة لقطاع مواد البناء والقطاعات المرتبطة.

وتعد تلك الأسعار استرشادية من السوق المحلية، حيث إنه تم الحصول عليها من خلال قوائم أسعار الشركات أو متوسط أسعار لبعض الشركات التي أمكن الحصول على أسعارها مع ملاحظة أن الأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هي المعتمدة عند الدراسة الأسعار أو التعويضات الناتجة عن تغير الأسعار.