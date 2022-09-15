الإسكان: اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات بالمدينة التراثية في العلمين الجديدة

شهدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع اتفاقية لإدارة وتشغيل مجمع السينمات، بالمدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، بين شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، والشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، وقام بالتوقيع كل من محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، وإسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي.

وأكد محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير، أن وزارة الإسكان تعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بتوفير جودة الحياة للمواطن المصرى، بتوفير مختلف الخدمات بالمدن الجديدة، ومنها الخدمات الترفيهية والثقافية، وتحرص الوزارة على توفير الخدمات بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

وأكدأن الوزارة تحرص على تحقيق الهدف الأكبر من إنشاء المدن الجديدة، وهو تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل والاستثمار، وإتاحة مختلف الخدمات للمواطنين، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، موضحاً أن الوزارة تحرص على أن تكون الحياة بمدينة العلمين الجديدة، طوال العام، وليس خلال فصل الصيف فقط، وتعمل على تحقيق ذلك من خلال توفير الأنشطة والخدمات المختلفة، لتشجيع المواطنين على الإقامة طوال العام.

وأشار إلى أن هناك مشروعات ترفيهية وثقافية، بالمدن الجديدة، سواء فى الدلتا أو فى صعيد مصر، وكذا توجد مشروعات ترفيهية وثقافية فى المناطق التى يتم تطويرها بمحافظة القاهرة، مثل مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، والذى يضم سينمات، ومسرحا مكشوفا، وسيتم تشغيل تلك المشروعات بالتعاون مع الشركات المتخصصة فى تلك المجالات.

وقالت إسعاد يونس، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، إن عقد الشراكة الجديد يضيف إلى سجلات الشركة الحافلة بالنجاحات، من خلال دور السينما التابعة لها في عدة أماكن حيوية، معبرة عن سعادتها وفخرها بالعقد الجديد الذي يعتبر من أهم الشراكات التي أقامتها الشركة، لارتباط السينما الجديدة بأحد أهم المشروعات القومية، وهي مدينة العلمين الجديدة، التي تعتبر من أهم نقاط الجذب السياحي، لما تشهده من تطورات تهدف الى تغيير مفهوم الساحل الشمالي بأن التواجد به مقصور على فترة الصيف فقط.

وأضافت أن هدفها الأكبر، هو إنتاج وتصوير أفلام بمدينة العلمين الجديدة، وإبراز تلك المدينة للعالم، والتسويق لمصر من خلال الأعمال الفنية، واستخدام القوى الناعمة للتسويق للنهضة الحضارية التى تشهدها الدولة المصرية حالياً.

وأشار محمد الدهان، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إلى أن الشركة تعمل على تطبيق استراتيجية وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جعل منطقة العلمين الجديدة مقصدا للمصريين طوال العام، وليس خلال فترة الصيف فقط.

وأكدأن الاتفاق مع الشركة العربية للإنتاج و التوزيع السينمائي، لإدارة وتشغيل أحدث دور العرض السينمائي في مجمع السينمات بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، يأتي في إطار تطوير الخدمات الترفيهية بالمشروع، بالإضافة إلي الخدمات الفندقية والتعليمية والطبية المتوافرة بالمشروع، بجانب ما تقوم به الهيئة من تجهيز العديد من الأنشطة المختلفة، مثل الأنشطة الصناعية والزراعية، مما يساعد على استمرار العمل بالمدينة طوال العام وتحويلها إلي مدينة سكنية متكاملة.