الإسكان: إنهاء الصرف الصحي بأول قريتين ضمن برنامج البنك الدولي

كشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان لقطاع المرافق, أن الشهر الجارى سيشهد إنهاء جزء المرحلة الأولى من مشروع تطوير الصرف الصحى بـ4 محافظات بالدلتا بقرض من البنك الدولى، بإنهاء تطوير أول قريتين بالمشروع.

وقال إسماعيل، على هامش زيارة وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، ووفد البنك الدولى اليوم السبت، لمحافظة الدقهلية؛ للوقوف على خطوات تنفيذ البرنامج إن البرنامج بدأ نهايات العام الماضى، وفى الشهور الـ6 الأخيرة تم تحقيق معدل عالى للتنفيذ.

وأضاف أن قطاع المرافق يتكون من 4 هيئات أساسية، هى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأخيرا الجهاز التنظيمى للمياه.

ومن جانبه، قال المهندس عزت الصياد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، إن قيمة القرض 550 مليون دولار لتطوير خدمة الصرف الصحى بــــ154 قرية من بينها 94 بمحافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الصرف الصحى بالمحافظة مرتفعة ويوجد مدينة واحدة بها صرف سلبي بالمحافظة هى ميت غمر.