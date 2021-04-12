«الإسكان» : إنشاء مصاعد على جبل موسى بمدينة سانت كاترين

تستهدف وزارة الإسكان ، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استثمار 3 مليارات جنيه فى مدينة سانت كاترين من خلال تطوير موقع «التجلى الأعظم» والذى يشمل تنفيذ وتطوير 14 مشروعاً على رأسها إنشاء مصاعد، لمساعدة غير القادرين على الحركة.

وقال الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان، إن عملية تطوير مدينة سانت كاترين جاءت بتوجيهات رئاسية، نظرا لما تتمتع به من قيمة تاريخية وروحانية كبيرة، كما أنها تعد ملتقى للديانات السماوية الثلاث.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- أن المدينة ستشهد تطوير وتنفيذ 14 مشروعا، بإجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه، وذلك من خلال الجهاز المركزى للتعمير، وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية.

وأوضح أن المشروعات المزمع تنفيذها وتطويرها ستساهم فى تحسين البيئة العمرانية، وفى ضخ عدد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل فى العديد من الأنشطة.

ولفت إلى أن جميع المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات مصرية لديها خبرات كبيرة فى هذه الأنشطة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء هذه الشركات منتصف الأسبوع الجارى.

وأكد أن المشروعات الـ14 سيتم تنفيذها على مرحلة واحدة، بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من المقرر أن يتم افتتاحها فى نهاية 2022.

وأوضح أن المشروعات التى سيشهدها موقع «التجلى الأعظم» بمدينة سانت كاترين تشمل (تطوير النزل البيئى القائم – إنشاء النزل البيئى الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء الفندق الجبلى – إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء المجمع الإدارى الجديد – تطوير المنطقة السياحية – تطوير مركز البلدة التراثية – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير وادى الدير – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة – شبكة الطرق والمرافق – الوقاية من أخطار السيول ).

وحول تصور الوزارة للمزارات الروحانية التي ستقام أعلى الجبال المحيطة بمنطقة الوادي المقدس، قال “منير”إن هذه المزارات ستكون مواقع للتأمل.

وهي بالفعل موجودة أعلى عدد من الجبال منها جبل موسى وجبل عباس وجبل التجلي وجميعها مواقع روحانية، لكنها ستشهد عملية تطوير هائلة، على رأسها إنشاء مصاعد، لمساعدة غير القادرين على الحركة، وكبار السن من الصعود للتواجد في هذه المواقع الروحانية.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أعلن الخميس الماضي عن بدء الإجراءات التنفيذية لـ14 مشروعاً لتطوير موقع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين.