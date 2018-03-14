الإسكان: إنشاء محطة رفع للصرف الصحي بالصالحية الجديدة

- بيع 29 محلاً تجاريًا وصيدلية.. و28 وحدة إدارية ببني سويف الجديدة والشروقالمال - خاصصرح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ محطة رفع لمياه الصرف الصحي، وخط الطرد الخاص بها، للمنطقة الجنوبية بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد ا

– بيع 29 محلاً تجاريًا وصيدلية.. و28 وحدة إدارية ببني سويف الجديدة والشروق



المال – خاص

صرح المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه سيتم تنفيذ محطة رفع لمياه الصرف الصحي، وخط الطرد الخاص بها، للمنطقة الجنوبية بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: سيتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة بالقطعة رقم (60) بمنطقة الإسكان الاجتماعي 2600 فدان بالمدينة، والطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف المهندس محمود رزق النجدى، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة: سيتم إنشاء قسم شرطة التعمير بالمدينة، وتم الطرح في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم بيع 7 محال تجارية بموقف سيارات الأجرة بالحي السكني الثاني، و10 محال تجارية بالسوق التجارية بمنطقة ابني بيتك (1) بمساحات تتراوح بين 22 و66 م2، و14 وحدة إدارية ومهنية بالحي السكني الثاني بمساحتي 63 و68 م2، وذلك في مزاد علني.

وقال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق الجديدة: سيتم بيع 7 محال تجارية بالسوق التجارية بمنطقة 145 عمارة بالإسكان الاجتماعي بالواجهة الشرقية، بمساحات تتراوح بين 9 و32 م2، و5 محال تجارية، وصيدلية بالسوق التجارية بمنطقة 12 عمارة بمنطقة الخدمات المستقبلية، بمساحات تتراوح بين 18 و40 م2، و13 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 55 و58 م2 بإسكان الشباب (70م2) والمستقبل، ووحدة إدارية بمساحة 58 م2، بإسكان الشباب (63م2)، وذلك في مزاد علني.​