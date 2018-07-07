الإسكان: إعلان تفاصيل الحجز الإلكتروني لوحدات العاصمة الإدارية الأسبوع الحالي

بدور إبراهيمأكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن بدء الحجز الإلكترونى لوحدات الحى السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الأحد، ليس صحيحًا.وأوضح عباس، في بيان رسمي -اليوم السبت- أن وزارة الإسكان

بدور إبراهيم

أكد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن بدء الحجز الإلكترونى لوحدات الحى السكني (R3) بالعاصمة الإدارية الجديدة، غدًا الأحد، ليس صحيحًا.

وأوضح عباس، في بيان رسمي -اليوم السبت- أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرفة على تنفيذ الحى، تتولى حاليًا بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، إعداد الموقع الإلكترونى الخاص بالحجز، وسيتم الإعلان هذا الأسبوع عن تفاصيل وآليات الحجز الإلكترونى، وعنوان الموقع الإلكترونى الذى سيتم من خلاله حجز الوحدات السكنية.