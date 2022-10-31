الإسكان: إطلاق الصفحة الرسمية للمؤتمر العربي السابع على فيسبوك

قالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان ، رئيس قطاع الإسكان، والمرافق، بأنه تم إطلاق الصفحة الرسمية على “فيسبوك” “https://www.facebook.com/AHC7Egypt”، لمؤتمر الإسكان العربي السابع، بعنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تُحقق جودة الحياة”.

وتستضيف مصر المؤتمر على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، خلال الفترة 18-20 ديسمبر 2022، موضحة أنه سبق إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤتمر “WWW.ahc7egypt.com”، ويتم من خلاله التسجيل لحضور المؤتمر.

وأشارت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، إلى أن المؤتمر يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بتنظيم من وزارة الإسكان، وبالتعاون مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العـرب – جامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر، وزراء الإسكان والتعمير العرب، ومسؤولو ومتخذو القرار بالحكومات والسلطات المحلية، والمؤسسات العربية، والخبراء والأكاديميون المتخصصون في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، وشركات التطوير والاستثمار العقاري، وشركات الحلول الذكية الكبرى، بالإضافة إلى مؤسسات التمويل العقاري كالبنوك ومنظمات المجتمع المدني، والمشاركين المهتمين بمجال التطوير والاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن المؤتمر يأتي فى نسخته السابعة ليؤكد تعزيز التزامات جميع دول الوطن العربي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويسلط الضوء على أفضل الممارسات والتجارب للمدن الذكية والمستدامة، في سبيل الارتقاء بجودة الحياة للدول العربية.

كما يناقش المؤتمر من خلال جلساته العلمية سُبل النهوض بالعمران العربي خاصة في ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلي معدلات التنمية، وتلبي الطلب علي السكن الملائم، وترتقي بجودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

وستتم إقامة معرض ضمن فعاليات المؤتمر، يضم وزارات الإسكان والتعمير على مستوي الدول العربية، وكبرى شركات التطوير العقاري، وشركات الحلول الذكية للإسكان، ويُعد مساحة للترويج لمشروعات التطوير العقاري، وأجهزة الذكاء الاصطناعي، بمصر.

وأضافت: “كما تعكـس قدرتهــا علـى إقامـة نمــاذج متكاملــة لمــدن ذكيـة مستدامـة، توافقــاً مـع سياســات الدولــة بالتوســع فــي إنشـاء مــدن الجيــل الرابـع ومــا بعــدها، مـــن خــلال الشراكـــة بيــن القطاعيــن الحكومــي والخـــاص، ممــا يعــد عنصــرا جاذبا للاستـثـمـارات”.

وتابع رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المؤتمر يتضمن 4 محاور رئيسية، وبيانها كالتالي، المحور الأول: المدن الذكية، والمحور الثاني: المــدن المستدامـة، والمحـور الثالث: جـودة الحيـاة، والمحـور الرابع: التجارب الإقليمية والعالمية.

وتناقش تلك المحاور سُبل النهوض بالعمران العربي، خاصة فـي ظل التطورات التكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها العالم، وذلك من خلال التركيز على آليات تخطيط المدن الذكية والمستدامة، التي تحقق أعلى معدلات التنمية، وتلبي الطلب على السكن الملائم، وترتقي بجـودة الحياة لجميع فئات المجتمع.