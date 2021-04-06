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الإسكان: إجراء تجربة الكهرباء بعمارات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة

80٪ نسبة تنفيذ 29496 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بالمشروع
أحمد صبحي 2:11 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21 2:11 م, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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صرح المهندس عادل عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بأنه تم إجراء تجربة  أعمال الكهرباء ببعض عمارات المرحلة الأولى بمشروع سكن لكل المصريين محور منخفضي الدخل بالمدينة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتوفير وحدات سكنية لمحدودي ومتوسطى الدخل.

وفي سياق متصل، قام عبدالعزيز، بجولة ميدانية تفقدية لمشروعات الإسكان والمرافق والخدمات المختلفة بالمدينة،  مستهلا الجولة بتفقد عمارات المرحلة الأولى بمشروع  سكن كل المصريين محور منخفضى الدخل بإجمالي 1124 عمارة تشمل 29496 وحدة سكنية.

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وأوضح رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز العينى للمشروع بلغت نحو 80%، كما شملت الجولة تفقد أعمال المرافق بمنطقة 2350 فداناً، حيث تم البدء في تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من المرافق (مياه – صرف)   بقيمه 160 مليون جنيه بنسبة  تنفيذ بلغت نحو 17%.

كما تفقد رئيس الجهاز، موقع  تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع  “سكن لكل المصريين”  ضمن مبادرة الرئيس لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكداً سرعة الانتهاء من الخدمات الحيوية والهامة بالمدينة لتكون جاهزة للتشغيل أثناء تسليم الوحدات لحاجزيها، لكي تصبح مدينة متكاملة المرافق والخدمات سواء الترفيهية والتعليمية والصحية.                   

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وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة للانتهاء من الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة فى تنفيذ المشروعات تنفيذا لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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بقلم أحمد صبحي

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