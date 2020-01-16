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الإسكان : طرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة بالعاصمة الإدارية الجديدة

وليد عباس : الطرح يأتى فى ضوء مبادرة البنك المركزى لتمويل الوحدات السكنية بقيمة 50 مليار جنيه
بدور إبراهيم 9:03 ص, الخميس, 16 يناير 20 9:03 ص, الخميس, 16 يناير 20

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أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح عدد من الوحدات السكنية المتاحة، فى العاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من مدن الجيل الرابع، ومدن الصعيد الجديدة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هذا الطرح يأتى فى ضوء قيام البنك المركزى بالإعلان عن مبادرة لتمويل الوحدات السكنية بنظام التقسيط على 20 عاما بنسبة فائدة 10 %، بقيمة 50 مليار جنيه.

وقال أن مساحة الوحدة السكنية لاتزيد عن 150 م2 كاملة التشطيب، ولا يزيد سعر الوحده عن 2.25 مليون جنيه، بجانب عدم استفادة العميل من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، بالإضافة إلى قيام العميل بسداد 20 % مقدما لضمان الجدية.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه سيتم الإعلان عن الطرح قريبا من خلال الصحف الرسمية، والموقع الإلكترونى للهيئة “http://www.newcities.gov.eg”، وتطبيق “APP –  NUCA”.

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بقلم بدور إبراهيم

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