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الإسكان: آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير 19 أغسطس الجاري

للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال وقطع الأراضي بأنواعها والفيلات والوحدات الشاطئية بالمدن الجديدة
أحمد صبحي 1:43 م, الأثنين, 9 أغسطس 21 1:43 م, الأثنين, 9 أغسطس 21

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أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، هو آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – …).

وأضاف بأن القرار يشمل الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

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وقال أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

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لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة.

لا تسري على الأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.

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بقلم أحمد صبحي

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