الإسكان:الإعلان عن المشاركين فى مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أسماء المشاركين فى معرض مسابقة التصميم المعماري لأكشاك سور حديقة الأزبكية التراثية، التى تم إطلاقها فى شهر يونيو الماضي لطلاب الجامعات المصرية الحكومية أو المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، من كليات ( الهندسة – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية)، للوصول إلى أفضل تصميم، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة.

وقال إنه تم طرح هذه المسابقة من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للكشف عن مواهبهم وقدراتهم، وإذكاء روح المنافسة بينهم، وربط الدراسة النظرية بالواقع العملى التطبيقى، من أجل إخراج جيل متميز من الشباب يواصل مسيرة البناء والتنمية فى مصرنا الغالية، وذلك انطلاقاً من التوجيهات الرئاسية بدعم المشاركة الشبابية فى تنمية المجتمع، ودورهم الفعال فى بناء الجمهورية الجديد.

وأضاف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية أنه تقدم للمسابقة 187 مشروعاً من طلاب الجامعات المصرية، نجح فى التصفية الأولى للأعمال 71 مشروعاً مشاركاً في معرض المسابقة، وسيتم لاحقاً تحديد موعد ومكان الإعلان رسميا عن نتيجة المسابقة وتسليم الجوائز وافتتاح المعرض.

وأوضح مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن فكرة المسابقة جاءت في إطار جهود الدولة لتطوير منطقة القاهرة الخديوية، وتشجيع أعمال الحفاظ العمراني على المباني ذات الطابع المميز، وترميم جميع العقارات بالمنطقة، ودعم حركة المشاة والدراجات ووسائل النقل الجماعي التي تخدم جميع فئات المجتمع.