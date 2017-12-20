الإسعاف تطرح 10 سيارات مزودة بوحدات عناية مركزة

المال – خاصطرحت هيئة الإسعاف المصرية 10 سيارات مميكنة ألمانية الصنع، مرحلة أولى على مستوى المحافظات بتكلفة 22 مليون جنيه.قال محمد التونى، المتحدث باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لمجلس الوزارء، إن السيارة مزودة للمرة الأولى بوحدة عناية مركزة مجهزة على أعلى مستوى، وجهاز

المال – خاص

طرحت هيئة الإسعاف المصرية 10 سيارات مميكنة ألمانية الصنع، مرحلة أولى على مستوى المحافظات بتكلفة 22 مليون جنيه.

قال محمد التونى، المتحدث باسم الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، التابعة لمجلس الوزارء، إن السيارة مزودة للمرة الأولى بوحدة عناية مركزة مجهزة على أعلى مستوى، وجهاز تنفس صناعى متقدم، وآخر لمراقبة وظائف الأجهزة الحيوية.

أوضح التونى أن السيارات مزودة بأجهزة للحقن الوريدى، وشفاط كهربائى، وصدمات إلكترونية، والمستلزمات والأجهزة الطبية التى يحتاجها الفريق المسعف لنقل المريض إلى أقرب مستشفى.

أضاف التونى لـ«المال»، أن تكلفة السيارة الواحدة تصل إلى 2.2 مليون جنيه، ومزودة بوسائل اتصال متقدمة، وأجهزة فلاتر دقيقة للتخلص من الفيروسات، والبكتيريا، لمنع انتقال العدوى من المرضى للمسعفين، فضلا عن جهاز ترولى أوتوماتيكى مقاوم للصدمات لضمان نقل حالات إصابات العمود الفقرى، والإصابات المتعددة.

أضاف أن الهيئة دربت السائقين على قيادة السيارات فى المناطق الوعرة، بواسطة فريق من الخبراء الألمان، وتشغيل تجريبى خلال منتدى شباب العالم، الذى عقد منذ أسابيع بمدينة شرم الشيخ.

كشف عن أن الهيئة أضافت 50 سيارة إسعاف دفع رباعى جديدة، ضمن أسطولها خلال المرحلة الماضية، للتعامل مع الطرق غير الممهدة، والوصول إلى المناطق الوعرة، من خلال معدات حماية مدنية خفيفة، تسهل الوصول للمصاب بها.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان أعلنت فى يناير 2016، عن توقيع هيئة الإسعاف، ووزارة الإنتاج الحربى مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة، فى تصنيع وتجميع سيارات الإسعاف؛ لإنشاء أول مصنع لصناعة وتجهيز سيارات الإسعاف فى مصر؛ بغرض تقليل تكلفة الاستيراد، وتوفير سيارات إسعاف بمواصفات عالمية؛ تغطى احتياجات السوق المحلية.