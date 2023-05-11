«الإسراء» للأدوية تحقق 584 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

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منتجات شركة الإسراء للأدوية

«الإسراء» للأدوية مبيعات بقيمة 584 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات الدوائية وتعظيم وجود مختلف الصناعات.

وأضاف أن أي مصنع يتم صناعته يكلف الدولة 500 مليون جنيه وطبقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن كل دواء خارج من المصانع مطابق للمواصفات العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وتابع أن الدواء صناعة استراتيجية لا غنى عنها فى أى وقت من الأوقات، مضيفا أن لدينا مخزونا استراتيجيا للأدوية المزمنة لا يقل عن 6 أشهر.

وأضاف أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات خصوصا الدوائية والطبية غير المتواجدة في مصر لتوفير احتياجات البلد وتصدير الفائض وتوفير العملة، مشيرًا إلى أن مصر لديها البنية الأساسية لمختلف الصناعات.

وأكد أن ما قبل حدوث كورونا مصر كان لديها 21 مصنعا لإنتاج الغازات الطبية، وكان لدينا اكتفاء ذاتي، وعندما بدأت كورونا حدث تخوف للمواطنين بسبب الضغط وظهرت سوق سوداء وعجز وهما ما دفعا القيادة السياسية للتفكير في هذا الأمر.

قدمت هيئة الدواء مجموعة من النصائح الهامة، والتي يجب الأخذ بها عند تناول الدواء؛ لتحقيق أقصى استفادة منه، ومنع حدوث أي مشاكل من استخدامه، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت الهيئة تناول الأدوية بكميات ومواعيد معينة وفقًا لتعليمات الطبيب المعالج والحالة الصحية للمريض، ويعتبر الالتزام بتلك التعليمات ضرورة، حيث أكدت هيئة الدواء المصرية أن تأثير بعض الأدوية يختلف إذا تم تناوله قبل الطعام أو بعده.

وأوضحت الهيئة أن بعض الأدوية قد تعمل بشكلٍ أسرع، أو أبطأ، أو أفضل، أو حتى أسوأ عندما يتم تناولها على مَعِدة فارغة أو مليئة بالطعام.