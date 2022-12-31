«الإسراء» للأدوية تحقق مبيعات 258 مليون جنيه فى 6 شهور

حققت شركة « الإسراء » للأدوية مبيعات بقيمة 258 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال أول 6 شهور من عام 2022.

منتجات شركة الإسراء للأدوية

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات الدوائية وتعظيم وجود مختلف الصناعات.

وأضاف أن أي مصنع يتم صناعته يكلف الدولة 500 مليون جنيه وطبقا للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن كل دواء خارج من المصانع مطابق للمواصفات العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وتابع أن الدواء صناعة استراتيجية لا غنى عنها فى أى وقت من الأوقات، مضيفا أن لدينا مخزونا استراتيجيا للأدوية المزمنة لا يقل عن 6 أشهر.

وأضاف أن هناك استراتيجية لتوطين الصناعات خصوصا الدوائية والطبية غير المتواجدة في مصر لتوفير احتياجات البلد وتصدير الفائض وتوفير العملة، مشيرًا إلى أن مصر لديها البنية الأساسية لمختلف الصناعات.

وأكد أن ما قبل حدوث كورونا مصر كان لديها 21 مصنعا لإنتاج الغازات الطبية، وكان لدينا اكتفاء ذاتي، وعندما بدأت كورونا حدث تخوف للمواطنين بسبب الضغط وظهرت سوق سوداء وعجز وهما ما دفعا القيادة السياسية للتفكير في هذا الأمر.