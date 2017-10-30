الإسترليني يقفز أمام اليورو مسجلا أعلى مستوى منذ شهر

رويترزسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام اليورو أثناء التعاملات، اليوم، مدعوما بتوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع هذا الأسبوع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.وفي الأسابيع القليلة الماضية تذبذب الإسترليني بين الصعود والهبوط مع تأثره بتقارير عن انقسامات داخل حكومة

رويترز

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في أربعة أسابيع أمام اليورو أثناء التعاملات، اليوم، مدعوما بتوقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع هذا الأسبوع أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات.

وفي الأسابيع القليلة الماضية تذبذب الإسترليني بين الصعود والهبوط مع تأثره بتقارير عن انقسامات داخل حكومة المحافظين، وأيضا علامات على أن بريطانيا قد لا تحصل على اتفاق قوي بدرجة كافية للخروج من الاتحاد الأوروبي لكنه وجد دعما من توقعات بأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة.

والاعتقاد السائد في السوق الآن هو أن البنك المركزي البريطاني سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.

وتوقعت أغلبية بين خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لرويترز أن بنك إنجلترا سيرفع تكلفة الاقتراض إلى 0.5% في اجتماعه القادم في الثاني من نوفمبر.



وصعد الإسترليني أمام العملة الأوروبية إلى أعلى مستوى له منذ التاسع والعشرين من سبتمبر أيلول مسجلا 87.93 بنس لليورو.

وأمام العملة الأمريكية ارتفع الإسترليني 0.7% إلى 1.3213 دولار متعافيا من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع البالغ 1.3070 دولار الذي سجله يوم الجمعة.