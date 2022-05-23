الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار

قفز سعر الجنيه الإسترليني لأعلى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام الدولار، خلال تعاملات اليوم الاثنين، إذ سمح تراجع العملة الخضراء أمام منافسيها الرئيسيين للعملة البريطانية بأن تواصل تعافيها من أدنى مستوياتها في عامين التي هوَت إليها مؤخرًا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني خسائر بأكثر من 4%، هذا الشهر، مع تضرره من مخاوف حيال تدهور توقعات النمو الاقتصادي.

واستردّت العملة البريطانية بعض خسائرها، الأسبوع الماضي، وصعدت أمام الدولار، اليوم الاثنين، مع إقبال المستثمرين على بيع العملة الأمريكية بفعل آمال بأن تخفيفًا للإغلاقات المرتبطة بكوفيد- 19 في الصين قد يساعد النمو العالمي.

ومن المتوقع أن يعود التركيز إلى توقعات النمو في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء عندما يُنشر مسح نشاط الشركات.

وصعد سعر الجنيه الإسترليني 0.7% إلى 1.2576 دولار بحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس 1.26 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من مايو الماضي.

وفي مقابل اليورو، تراجع سعر الجنيه الإسترليني 0.30% إلى 84.84 بنس مع استفادة العملة الأوروبية من تعليقات متشددة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.