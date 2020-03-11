الإسترليني يتراجع الأربعاء بعد خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة

محا الجنيه الإسترليني مكاسبه المبكرة، بعد خفض غير متوقع لسعر الفائدة من بنك إنجلترا المركزي، اليوم الأربعاء، في حين واصل الدولار تراجعه أمام عملتي الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري بفعل المخاوف من تفشي فيروس “كورونا” المستجد ، المعروف اختصارا بـ “كوفيد-19″، بحسبما نشرته وكالة رويترز.

وتسابق دول العالم الزمن لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد الأرواح ، وتسبب بوفيات تخطت حاجز الـ4 آلاف.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 24 حالة إصابة جديدة بالفيروس الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 80778 حالة حتى الآن، ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى الثلاثاء بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل “الإسترليني” 1.2873 دولارا في تعاملات اليوم دون تغيير عن الإغلاق السابق لكنه هوى عن ذروة اليوم الأربعاء 1.2937 دولار بعد أن خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أغسطس 2016، بواقع 0.5 نقطة مئوية إلى 0.25%.

وقال موه سيونج سيم، محلل سوق الصرف في بنك سنغافورة: “الأسواق كانت تتوقع أكثر من 25 نقطة أساسية، لكن ليس 50 نقطة أساس كاملة”، وفقا لـ “رويترز”.

وأوضح: “السوق كانت تتوقع نوعا ما أن يتحالف البنك مع حكومة بريطانيا.. يبدو أن خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساسية قد يدفعنا إلى أن نتوقع شيئا كبيرا بعض الشيء على صعيد الميزانية نفسها”.

وخسر الدولار ما نسبته 0.9%، مسجلة 104.67 ين ياباني، منخفضا أكثر من ين كامل عن ذروة أمس الثلاثاء البالغة 105.915 ين.

في غضون ذلك صعد الفرنك السويسري بنسبة 0.65% إلى 0.9335 فرنك للدولار، في حين صعدت العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” بنسبة 0.6% مسجلا 1.1349 دولار.