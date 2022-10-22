الإسترليني عند أدنى مستوى له في أسبوع أمام الدولار

انخفض سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي خلال التعاملات ليتراجع لأدنى مستوياته منذ أسبوع، وقد يمضي في طريق الخسائر نتيجة التقلبات التي يشهدها الاقتصاد البريطاني، في أعقاب صدور بيانات التجزئة السلبية، ناهيك عن الاضطرابات السياسية في البلاد، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وخلال التعاملات، انخفض زوج الإسترليني دولار نحو مستوى 1.1065 نقطة، وهو أدنى مستوى للإسترليني مقابل الدولار منذ 13 أكتوبر الجاري، وقد يواصل الإسترليني مقابل الدولار خسائره بسوق العملات نحو مستويات هابطة قرب 1.0930 أو أدنى من ذلك قرب 1.0360، وهو أدنى مستوى لزوج الاسترليني دولار منذ 26 سبتمبر الماضي.

ولقد تضرر الإسترليني أمس الجمعة بصدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية السلبية، حيث سجل مؤشر مبيعات التجزئة انكماشا بنسبة 1.4% خلال سبتمبر الماضي، وهو أسوأ بكثير من توقعات الأسواق بانكماش المؤشر بحوالي 0.5% فقط، في حين كان مؤشر مبيعات التجزئة البريطانية قد انكمش بنسبة 1.6% بنهاية أغسطس الماضي.

كما أسهمت الاضطرابات السياسية في بريطانيا في تزايد الضغوط القوية على سعر الإسترليني أمام الدولار ، خاصة في ظل الدعوات لإجراء انتخابات عامة مبكرة داخل البلاد، حيث دعا زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، إلى إجراء انتخابات عامة فورا، وذلك بسبب حالة الفوضى السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس استقالتها من رئاسة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا.